İspanya’da Can Yaman Fırtınası! El Turco Galasında Yer Yerinden Oynadı.

Dünya çapında dev bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, başrolünde yer aldığı Ay Yapım imzalı "El Turco" dizisiyle İspanya’da gövde gösterisi yaptı. Dizinin Madrid’deki galası, Hollywood yıldızlarını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Hayranları Madrid Sokaklarını Kapattı

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Asociacion De La Prensa Sineması’nda düzenlenen galaya, Can Yaman’ı görmek isteyen binlerce hayranı akın etti. Birinci bölümün özel gösteriminin yapıldığı mekanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, Yaman hayranlarının yoğun ilgisi karşısında izdiham yaşandı.

İspanyolca Şovu: Akıcı Diliyle Hayran Bıraktı

Galanın ardından düzenlenen söyleşide soruları yanıtlayan Can Yaman, bir süredir üzerinde çalıştığı İspanyolcası ile herkesi şaşırttı. Akıcı bir şekilde konuşan yakışıklı oyuncu, İspanyol basınının ve hayranlarının takdirini topladı.

Can Yaman’ın İspanya Ajandası:

Kelebek Labirenti: Oyuncu, şu sıralar İspanya’da 8 bölümlük "Kelebek Labirenti" dizisinin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Maraton Başladı: Bugün de diziyle ilgili çeşitli söyleşi ve tanıtım etkinliklerine katılmaya devam edecek.

"El Turco" Artık Yayında!

Tarihi bir dram olan ve Can Yaman’ın bir Osmanlı askeri olan Yeniçeri Hasan Balaban rolüne hayat verdiği dizi hakkında merak edilen teknik detaylar:

Platform: İspanyol dijital kanalı Movistar Plus+

Bölüm Sayısı: 6 Bölüm

Konusu: II. Viyana Kuşatması sonrası İtalya’nın Moena köyüne sığınan ve köylüleri derebeylerine karşı koruyarak bir halk kahramanına dönüşen "El Turco"nun destansı hikayesi.

Can Yaman’ın global kariyerindeki en önemli projelerden biri olan El Turco, bugünden itibaren İspanya’da izleyiciyle buluşmaya başladı.