İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk partner oldu!

Türk dizi tarihine unutulmaz projeler kazandıran deneyimli yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, atv için hazırladığı yeni dizi "Kör Nokta" ile yeniden ekranlara dönüyor. Sinegraf imzası taşıyan dizi, yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav'ın oturduğu, senaryosunu Funda Alp ve Didem Kaplan'ın kaleme aldığı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün üstlendiği "Kör Nokta", Türk izleyicilerinin merakla beklediği yeni yayın döneminin iddialı yapımlarından biri olacak. Dizinin konusu ise “Gece” ve “Aslım” adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını anlatıyor.

Dizinin temel teması, suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasının ardından ortaya çıkan adalet mücadelesi üzerine kurulu. Ancak bu mücadelede galip gelecek olanın ve mağlup olacak olanın belirleyicisinin aşk olduğu vurgulanıyor.

"Kör Nokta"nın çekim öncesi hazırlıkları sürerken, cast çalışmaları da hızla devam ediyor. Yakın zamanda izleyicilerle buluşması planlanan dizi, Osman Sınav'ın yönetmenlik vizyonu ve senaryo derinliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye aday görünüyor.