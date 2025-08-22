İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal’dan Romantik Bodrum Kaçamağı

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve minik kızları Azra ile Bodrum’da keyifli bir tatile çıktı. Aile, yazın son günlerinde güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkararak objektiflere takıldı.

Ailece Tatilin Keyfini Çıkarıyorlar

İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile Bodrum’un en sevilen noktalarından Gündoğan’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, denize girerken neşeli halleriyle dikkat çekti. Minik Azra ise annesiyle birlikte plajda oyunlar oynayarak tatilin tadını çıkardı.

Bodrum’un Enerjisiyle Yenilendiler

Şaşmaz ailesi, kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin keyfini sürerken samimi halleriyle çevresindekilerin ilgisini topladı. Ailece zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan çift, tatillerini dolu dolu geçiriyor. Hem romantik anlara hem de ailecek yaşanan eğlenceli dakikalara sahne olan tatil, onların sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

İsmail Ege Şaşmaz’ın hayranları, ünlü oyuncunun Bodrum’daki mutlu aile pozlarını ilgiyle takip ediyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kareler, oyuncunun hayranları tarafından sık sık yorum yağmuruna tutuluyor.

Hem oyunculuk kariyeri hem de aile hayatıyla gündemde olan Şaşmaz, bu yaz tatilinde de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.