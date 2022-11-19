İsmail Ege Şaşmaz ilk kez anlattı: "İntikam için 2 yıl bekledim"

Aslı Şafak’la İşin Aslı'nda Aslı Şafak'ın konuğu oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oldu. Aslı Şafak'ın 'para işlerine aklın erer mi' sorusuna Şaşmaz'ın yanıtı, "Oyuncu olduktan sonraki en büyük olayım şu oldu bir şey alırken etiketine bakmıyorum. Hiç bakmıyorum, nefret ederim. Pahalı diye de geri vermem!" oldu.

"GİYDİM OLDU ALIRIM"

Aslı Şafak'ın 'Chanel'e girdin ayakkabı tshirt gördün ne yaparsın?' sorusuna "Dün aldım. 2 tane ayakkabı aldım, etiketine bakmadım, hiç sevmem. Giydim oldu, onu alırım. Hande ile en büyük kavgamız o. Hande geri ver der, vermem. Cebimde sadece o kadar para da olsa onu veririm alırım onu' dedi.

"İNTİKAM İÇİN 2 YIL BEKLEDİM"

Aslı Şafak'ın 'İntikam soğuk yenen bir şey mi' sorusunda ise İsmail Ege Şaşmaz'ın açıklaması şöyle oldu:

"Lisedeyken İstanbul'a gideceğim, oyuncu olacağım hayallerim vardı; kız arkadaşıma da sen de İstanbul'a gelirsin üniversiteyi orada okursun diyordum. Hayallere bak, çocuğuz işte. Ayrılırken kız, 'senden hiçbir şey olmayacak sen boş hayaller peşindesin' dedi. Kaale bile almadım. 16 yaşındaydık. Yıllar geçti, ilk işimi yaptım, yayınlanacak. Facebook'ta gördüm, aradım. Şaşırdı benim aramama, bak bugün bir dizi var ben de oradaydım, izlersin dedim. Ne demek bu şimdi dedi; hani hiçbir şey olmayacaktı ya, bir şeyler oluyor hayatta dedim. Çocuktum, böyle bir intikam mı olur bu saçmalık, kötü bir şey değil. Şimdi biri söylese bunu umrumda olmaz, ama o zaman koymuş, üzülmüşüm yani."