İsmail Ege Şaşmaz Ailesiyle Bodrum’da Görüntülendi!

İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal Şaşmaz ve kızları Azra ile Bodrum’da tatilin tadını çıkardı. Ailece samimi anlar yaşadılar.

İsmail Ege Şaşmaz Ailesiyle Bodrum’da Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2025 10:29

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaz tatilini eşi Hande Ünal Şaşmaz ve kızı Azra ile birlikte Bodrum Gündoğan'da geçiriyor. Ünlü çift, samimi aile halleriyle objektiflere yansıdı. Güneşli havayı fırsata çeviren aile, deniz kenarında huzurlu bir gün yaşadı.

Azra ile Oyun Dolu Anlar

Gündoğan sahilinde görüntülenen İsmail Ege Şaşmaz, küçük kızı Azra ile eğlenceli anlar yaşadı. Sahilde onunla oynayan Şaşmaz, babalığın tadını doyasıya çıkardı. Çocuklarıyla kurdukları güçlü bağla bilinen çift, bu tatilde de aile sıcaklığını yansıtmaktan geri durmadı.

Eşiyle Baş Başa Deniz Keyfi

Kızıyla oynadıktan sonra denize yönelen İsmail Ege Şaşmaz, eşiyle birlikte serin suların keyfini sürdü. Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte baş başa vakit geçiren oyuncu, romantik anlar yaşamayı ihmal etmedi. Çiftin uyumu ve mutluluğu, çevredekilerin de dikkatini çekti.

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