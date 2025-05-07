İsmail Demirci “Kral Kaybederse” Dizisine Veda Ediyor

İsmail Demirci, “Kral Kaybederse” dizisine bu akşam veda ediyor. Başarılı oyuncu 3 bölüm için katıldığı dizide toplam 7 bölüm rol aldı.

İsmail Demirci “Kral Kaybederse” Dizisine Veda Ediyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-05-2025 17:40

OGM Pictures imzalı Star TV dizisi “Kral Kaybederse”de heyecan sürerken, başarılı oyuncu İsmail Demirci, bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte projeye veda ediyor.

Yayınlandığı günden bu yana Salı akşamlarına damgasını vuran “Kral Kaybederse”, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciden tam not alıyor. Dizinin sezon finali henüz açıklanmadı ancak diziye konuk olan İsmail Demirci, izleyiciyle son kez buluşuyor.

Fikret Karakteri Sürpriz Yaptı

Demirci, dizide “Fikret” karakteriyle kısa süreliğine yer aldı. Başlangıçta 3 bölüm için anlaşma yapılmıştı. Ancak seyirciden gelen olumlu geri dönüşler üzerine oyuncunun rolü 4 bölüm daha uzatıldı ve toplamda 7 hafta boyunca dizide yer aldı.

İz Bırakan Performans

Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay gibi usta isimler yer alıyor. Demirci'nin performansı kısa sürede beğeni topladı. Ancak planlandığı gibi, karakteri bu akşamki bölümde hikâyeden çıkıyor.

OGM Pictures imzalı dizide yaşanacak bu veda, izleyicileri hem şaşırtacak hem de yeni bölüme heyecan katacak gibi görünüyor.

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