"İşler Çığırından Çıktı!" Melis İşiten'den Çok Konuşulan Flört İtirafına Flaş Açıklama.

Melis İşiten flört açıklaması hakkında ne dedi? Oğuzhan Uğur ile yaptığı programdaki "10 kişiyle flört ediyorum" sözlerine gelen tepkiler sonrası Melis İşiten'in yaptığı yeni açıklamanın detayları haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2026 18:03

Kendi hazırlayıp sunduğu 'Zaten Şov' programında Oğuzhan Uğur ile girdiği "çoklu flört" diyaloğuyla sosyal medyada fırtınalar estiren Melis İşiten, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum" sözlerinin bir şakadan ibaret olduğunu belirterek takipçilerini sakinleşmeye davet etti.

"Çıkıp Gerçekten Böyle Bir Açıklama Yapmış Olabilir miyim?"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade eden İşiten, durumun bir eğlence programı formatı gereği yaşandığını vurguladı. Ünlü isim, ciddiye alınan o sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi:

"Arkadaşlar işler çığırından çıktı, bir sakinleşelim. Lütfen konu hakkında haber yapmak isteyen ya da saldırmak veya övmek isteyen herkes önce bölümü izlesin. Konuşmanın başı sonu var elbette. Biz bir eğlence programıyız; şakaların yapıldığı, gülünerek ilerleyen bir akışımız var. Üstelik 130 bölümdür de devam ediyoruz."

"Kimseye Tavsiye Etmiyorum"

Eleştirilerin odağı haline gelen "çoklu flört" iddiasını kesin bir dille yalanlayan İşiten, özel hayatına dair gerçek durumu şu sözlerle paylaştı:

"Çıkıp gerçekten böyle bir açıklama yapmış olabilir miyim? Asıl bu açıklamayı yapmak dünyanın en komik şeyi ama madem öyle; aynı anda birden fazla kişiyle flört etmiyorum ve bunu kimseye de tavsiye etmiyorum. Şimdi yeni bölüm çekimine gidiyorum."

Programın Doğası: Şaka ve Eğlence

130 bölümdür devam eden programında konuklarıyla samimi ve mizahi diyaloglar kuran Melis İşiten, bu olayın ardından izleyicilerinden bölümleri "başını ve sonunu" dikkate alarak izlemelerini rica etti. Böylece günlerdir süren "etik" tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

