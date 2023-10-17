İslam Memiş'ten Dolar, Altın ve Borsa Ne Olacak Tahmini?

Son dönemin öne çıkan finans analistlerinden İslam Memiş, son videosuyla yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Altın, gümüş, dolar, euro, kripto paralar ve borsa hakkında yaptığı analizlerle dikkat çeken Memiş, önümüzdeki günlerde finansal piyasalarda neler olabileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Borsa İstanbul'da Sert Düşüş

Memiş, Ortadoğu'dan gelecek olan gelişmelere dikkat çekti ve Borsa İstanbul'da sert satışlar yaşandığını belirtti. Borsa İstanbul'un 7985 puan seviyelerinde olduğunu vurgulayan analist, yüzde 1.5 oranında düşüş yaşandığına dikkat çekti ve önümüzdeki süreç için 7900 ve 7500 seviyelerini hedef olarak gösterdi. Geçen hafta yaşanan savaş ortamı nedeniyle piyasaların tedirgin olduğunu ve bu nedenle sert hareketler beklediğini belirtti.

Dolar Kuru Tahminleri

Dolar kuru hakkında da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, doların 27.96 seviyesini test ettikten sonra geri çekildiğini ifade etti. Uzmanın tahminine göre Ekim ayında dolar 28 lira seviyesini görebilir. Memiş, haftanın iki ayrı bölüme ayrıldığını ve Çarşamba günü Avrupa'dan gelecek enflasyon verilerinin doların hareketlerinde etkili olabileceğini belirtti.

Dolar endeksi hakkında da görüşlerini paylaşan Memiş, aşağı yönlü bir hareket beklediğini, 105 ile 104.50 seviyelerinin kritik olduğunu vurguladı. Euro-dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler beklerken, doların Türk Lirası karşısında 28 lirayı test edebileceğini ifade etti.

Bu analizler ışığında, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini söylemek mümkün. İslam Memiş'in tahminleri, yatırımcılar için önemli bir kılavuz olabilir.