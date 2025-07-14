İskelede Aşk: Allen Hakko ve Pelin Uluksar Öpücüklere Boğuldu

Allen Hakko ile yaklaşık iki aydır birlikte olan oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, yazın en romantik anlarını Bodrum’da yaşıyor. İş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Hakko ile güzel oyuncu Uluksar, aşklarını gözlerden kaçırmadan ama doğal bir samimiyetle yaşamayı sürdürüyor.

Cennet Koyu’nda Güneşli Anlar

Ünlü çift, Bodrum’un gözde lokasyonlarından Cennet Koyu’nda objektiflere yakalandı. Gün boyu birlikte güneşlenen ikili, ardından serinlemek için denize girdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken çiftin uyumu hayranlarını bir kez daha etkiledi. Denizde el ele vakit geçiren çift, yazın enerjisini aşklarıyla pekiştirdi.

İskelede Romantik Anlar

Günün en dikkat çekici anı ise çiftin iskelede yaşadığı romantik dakikalardı. Allen Hakko ve Pelin Uluksar, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getirirken bu kez öpücüklerle dolu bir an yaşadılar. İskeledeki samimi halleri, çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi. Aşk dolu bakışlar ve tebessümlerle dolu bu anlar, adeta yaz romantizmini yansıttı.