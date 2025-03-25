"İşim Yok" Demişti! Bade İşçil Ucuzluk Marketinden Alışveriş Yaptı, Halk Otobüsüne Bindi

"Uzun Zamandır İşim Yok" Demişti, Halk Otobüsüne Bindi!

Ünlü oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sözleriyle dikkat çeken İşçil, önceki gün bir ucuzluk marketinden alışveriş yaparken görüntülendi. Alışveriş sonrası halk otobüsüne binmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Halk Otobüsünde Görüntülendi

Bade İşçil, alışverişini tamamladıktan sonra Aşiyan'da bir otobüs durağına yöneldi. Ünlü oyuncu, halk otobüsüne binerek iki durak boyunca yolculuk yaptı. Yolculuğunun ardından Bebek istikametine yürüyerek devam eden İşçil, sade hayat tarzıyla dikkat çekti.

Ünlü isimlerin genellikle özel araçlar veya lüks taksiler kullandığı bilinirken, Bade İşçil’in toplu taşıma tercih etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, oyuncunun bu mütevazı tavrını takdir eden yorumlar yaptı.

Lüks Harcamalara Mesafe

Bade İşçil, daha önce yaptığı açıklamada uzun süredir ekranda olmadığını ve lüks harcamalar yapmadığını dile getirmişti. Günlük hayatında daha ekonomik tercihler yaptığını belirten oyuncu, bu sözlerini destekleyen bir hareketle gündeme geldi. Halk otobüsüne binerek dikkat çeken İşçil, gösterişten uzak yaşam tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.