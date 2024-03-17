İş Bankası Müşterilerine Müjde: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!

İş Bankası, müşterilerine güzel bir haberle geldi! Yapılan açıklamaya göre, İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullananlar, bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale fırsatı ve daha birçok ayrıcalıktan faydalanacaklar. Detaylar oldukça cazip görünüyor.

Kampanya Detayları

İş Bankası'nın başlattığı kampanya kapsamında, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İşCep üzerinden müşteri olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler, bir yıl boyunca ücretsiz işlemler yapabilecekler. Bu ayrıcalıklı fırsattan yararlanmak için ise belirli koşullar bulunuyor:

Ücret İstisnası

İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar, bir yıl süreyle ücretsiz EFT/Havale fırsatından faydalanabilecekler.

İstisna kapsamında tek seferde en fazla 211.100 TL işlemleri geçerli olacak.

Mesai dışı FAST işlemleri ve tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri istisna kapsamı dışında kalacak.

Mesai dışı ve geç saatlerde yapılan EFT/FAST işlemleri ile cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi gibi işlemler de istisna kapsamı dışında tutulacak.

Uygulama ve Tanımlama

İstisna tanımlamaları, İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olunduktan sonraki 7 iş günü içerisinde yapılacak.

İşCep ve İnternet Şubesi'nden gerçekleştirilecek işlemler, ücretsiz işlem hakkı kapsamında değerlendirilecek.

İş Bankası'nın müşterilerine sunmuş olduğu bu kampanya, bankacılık işlemlerini daha ekonomik hale getirmek isteyenler için oldukça cazip görünüyor. Müşteriler, İşCep üzerinden kolayca "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanarak bu ayrıcalıklardan faydalanabilirler. Bu kampanya, İş Bankası'nın müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.