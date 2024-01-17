İş Bankası Emeklilerin İhtiyaçlarını Gideriyor! 7500 TL Ek Ödeme Veriyor! İş Bankası Bugün Akşam Açıklama Yaptı

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine yönelik sunduğu avantajları bir adım öteye taşıyor! Ocak ayında güncellenen emekli kredisi kampanyası ile birlikte, banka emeklilere ek ödeme olarak 7.500 TL'yi bulan promosyonlar sunuyor. Bu özel fırsatla birlikte, İş Bankası emeklilerin mali ihtiyaçlarını karşılama ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırma hedefini bir kez daha ortaya koyuyor.

Emekli Promosyon Tutarları

İş Bankası, emekli promosyonunu emekli maaşlarına göre farklı tutarlarda ödemeyi planlıyor. Güncel promosyon tutarları şu şekilde:

3.500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere: 4.500 TL nakit promosyon, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alan emeklilere: 5.250 TL nakit promosyon, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alan emeklilere: 6.750 TL nakit promosyon, 10.000 TL'den fazla maaş alan emeklilere: 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Başvuru ve Detaylar

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak bu avantajlı ödemelerden faydalanabilirler. Maaş taşıma işlemleri için banka şubelerine başvurmak yeterli olacaktır. Ayrıca, İş Bankası, internet şubesi ve İşCep uygulaması üzerinden de başvuru sürecini kolaylaştırarak emeklilere zaman kazandırmaktadır. Son yapılan maaş zamlarından sonra Şubat ayında iş bankası da promosyonları güncelleyecektir.