Irmak Arıcı “Anlayamazsın” ile sevenlerinin karşısında!

Bu performas klibiyle ilgili konuşan Irmak Arıcı, “Çok heyecan duyduğum, iddialı bir şarkı. “Anlayamazsın” ı çok hissederek söyledim. Anlatmak isteyip de sustuklarımızı içeren bir eser. Umarım şarkıyı seslendirirken hissettiklerim dinleyiciye geçer.” Klibimizi yaşanmışlıkları olan bir mekanda, eski bir lisede çektik. Dönem kıyafetleri giydim. Klip de çok beğendiğim bir klip oldu.” şeklinde konuştu.

"Kendimi Oyunculuğa Hazır Hissetmiyorum"

Şarkılarıyla ve milyonlarca izlenen klipleriyle sevenlerinin beğenisini kazanan Arıcı, geçtiğimiz aylarda kendisine oyunculuk teklifi geldiğini söyledi. Oyuncuların işlerine büyük saygı duyduğunu söyleyen başarılı şarkıcı, “Oyunculuk büyük emek sarf edilen bir sektör. Teklif geldi ancak hazır hissetmediğim için kabul etmedim. Uzun çekim saatleri çok büyük fedakarlıklar istiyor. İleride ne olur bilemem ama ben müzik yapmaya devam edeceğim.” şeklinde konuştu.





"Hiç Estetik Yaptırmadım"

Son dönemde çok konuşulan estetik operasyonlar konusunda sorulan soruya yanıt veren Arıcı şöyle konuştu:"Ben hiç estetik yaptırmadım. Gerektiğinde yaptıranlara saygım var. Ama ben hiç estetik operasyon geçirmedim. İhtiyaç hissetmedim bugüne kadar. Ancak ileride ihtiyaç hissedersem yaptırabilirim. Estetiğe karşı biri değilim."



