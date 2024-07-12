İrem Sak'tan yeni anlaşma

Ünlü oyuncu İrem Sak, bir yıldır yüzü olduğu markayla büyük bir başarı yakalamasının ardından, anlaşmasını yenileyerek 2025 yılında da markanın yüzü olmaya devam edecek. İrem Sak ile markanın iş birliği, hem ürünlerin başarısı hem de Sak’ın güçlü etkisi sayesinde büyük beğeni topladı.

Markanın yeni çıkacak ürünü için yapılan reklam çekimleri, geçtiğimiz pazartesi günü tamamlandı. İrem Sak’ın yer aldığı reklam kampanyası, markanın takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Güzel oyuncunun enerjisi ve markaya kattığı değer, yeni kampanyada da ön planda olacak.

İrem Sak, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, markanın yetkilileri de başarılı oyuncu ile çalışmaya devam etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Markanın yeni ürünleri ve İrem Sak’ın yer aldığı reklamlar, önümüzdeki aylarda tüketicilerle buluşacak.