İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?

İrem Sak’ın yazıp başrolünü oynadığı “Modern Kadın” dizisi, Gain platformunda yayınlanacak. 10 bölümlük dizi, kadının dünyasını anlatıyor.

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-06-2025 17:18

Başarılı oyuncu ve senarist İrem Sak, yazıp başrolünü üstlendiği “Modern Kadın” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 10 bölümlük mini dizi, popüler dijital platform Gain’de yayınlanacak.

Proje Tasarımı ve Yönetmenler

Dizinin proje tasarımı, İrem Sak ile birlikte Murat Kepez’e ait. Yönetmen koltuğunda ise Ayberk Sak ve Murat Kaman bulunuyor.

Güçlü Kadro ve Konuk Oyuncular

Hatice Aslan, Kubilay Aka, Hakan Salınmış, Özlem Tokaslan, Su Şanad ve Gözde Kaya gibi önemli isimler dizide konuk oyuncu olarak yer alıyor. Tims&B yapımcılığında hayata geçirilen “Modern Kadın”, kadınların hayatındaki farklı temaları ve sorunları mercek altına alıyor.

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