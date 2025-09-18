İrem Sak Vefat Eden Babasını Andı! “Kızın Seni Çok Seviyor”

Oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz yıl kaybettiği babasını ölüm yıl dönümünde duygusal sözlerle andı: “Kızın seni çok seviyor.”

Yayın Tarihi : 18-09-2025 18:18

Oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Dr. Şemsettin Sak’ı duygusal sözlerle andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasına olan özlemini dile getiren Sak, “Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende” ifadelerini kullandı.

Babasını Kaybetmenin Acısını Paylaştı

Yalan Dünya” dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle geniş kitlelere ulaşan İrem Sak’ın babası, Sivas’ta yaşayan Dr. Şemsettin Sak, 18 Eylül 2024’te mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 75 yaşında vefat etmişti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, babasını gözyaşlarıyla uğurlamış, sanat dünyasından dostları da acı gününde onu yalnız bırakmamıştı.

“Benden Çok Şey Gitti”

Babası Şemsettin Sak’ın ölümünün birinci yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaşan İrem Sak, “16 Eylül 2024’te, seninle beraber benden de çok şey gitti, canım babam. Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende” diyerek hislerini aktardı.

“Kızın Seni Çok Seviyor”

Ünlü oyuncu, babasını anarken şu sözlerle takipçilerini duygulandırdı:
“Bazen rüyalarımdasın, bazen aynadaki gözlerimdesin. İyilik yaptığım her an mutluluğumdasın. Kavuşacağımız güne kadar senin öğrettiğin maneviyatla ayakta kalacağım. Kızın seni çok seviyor.”

