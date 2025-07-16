İrem Sak ile Furkan Korkmaz Göcek’te Yaz Sezonunu Açtı

İrem Sak ve Furkan Korkmaz, Göcek’te tatil sezonunu açtı. Ünlü çiftin deniz keyfi ve samimi anları objektiflere böyle yansıdı.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz Göcek’te Yaz Sezonunu Açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2025 11:59

İrem Sak ile sevgilisi, basketbolcu Furkan Korkmaz, yaz sezonuna Göcek’te başladı. Ünlü çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları tekne tatilinde keyifli anlar yaşıyor. Göcek koylarının huzurlu atmosferinde gözlerden uzak dinlenen ikili, güneşli havanın ve denizin tadını doyasıya çıkardı.

Tekne Keyfi, Sohbet ve Serin Sular

Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yoğun geçen sezonun ardından soluğu sevgilisiyle Göcek’te aldı. Teknede arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet eden çift, zaman zaman denize girerek serinlemeyi ihmal etmedi. Sıcaktan bunalan ikili, birlikte suya atlayarak tatillerini daha da eğlenceli hale getirdi.

İrem Sak’tan İlginç Kurulanma Anları

Tatilde neşesiyle dikkat çeken İrem Sak, denizden çıktıktan sonra havluya sarınmakta bir hayli zorlandı. Oyuncunun bu anları hem eğlenceli hem de doğal görüntülere sahne oldu. Ayrıca Sak’ın son görüntüsünde biraz kilo aldığı da gözlerden kaçmadı. Ancak oyuncunun pozitif enerjisi ve neşesi, görünümden çok daha fazlasını ortaya koydu.

Aşk ve Keyif Dolu Göcek Günleri

Göcek’in mavi sularında romantik anlar yaşayan çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih eden İrem Sak ve Furkan Korkmaz, bu tatil boyunca doğal halleriyle ilgi topladı. Tatillerine arkadaşlarını da dahil etmeleri, ne kadar sosyal ve uyumlu bir çift olduklarını bir kez daha gösterdi.

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