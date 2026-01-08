İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: "Güneşim, Gökyüzüm..."

İrem Helvacıoğlu kızı Sora'nın yeni karesini paylaştı! 2026'nın ilk gününde kızı Sora'ya duygusal bir not yazan İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımı beğeni rekoru kırdı. İşte o şiirsel veda...

İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2026 10:42

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, anne olduktan sonraki ilk yeni yıl heyecanını takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile hayatını birleştiren ve 15 Ekim 2025'te anne olan güzel oyuncu, kızı Sora’nın yeni karesini şiirsel bir notla yayınladı.

"Gökyüzüm Sora'ma..."

2026 yılının ilk paylaşımını minik kızına ayıran Helvacıoğlu, kızı için seçtiği ismin anlamını ve ona duyduğu hisleri şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora’ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını."

"Tıpkı Senin Gibi"

Kızını bir doğa mucizesine benzeten Helvacıoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımının devamında ise şu duygusal ifadeleri kullandı:

  • Sıcak ve Mucizevi: "Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım."

  • Umut Dolu: "Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı... Güneş battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden doğdu; tüm mucizeleriyle. Tıpkı senin gibi."

Sora Bebeğin İlk Yeni Yılı

15 Ekim'de dünyaya gelen Sora bebek, Helvacıoğlu ve Kaspar çiftinin hayatına büyük bir neşe kattı. İrem Helvacıoğlu'nun kızının yüzünü tam olarak göstermediği ancak ellerini tuttuğu kare, takipçileri tarafından "yılın en duygusal anne-bebek karesi" seçildi.

Benzer Haberler
Meriç Aral’dan Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"
Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu! Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!
Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı
Bergüzar Korel’den Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"
Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"
Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü! Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!