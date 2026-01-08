İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: "Güneşim, Gökyüzüm..."

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, anne olduktan sonraki ilk yeni yıl heyecanını takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile hayatını birleştiren ve 15 Ekim 2025'te anne olan güzel oyuncu, kızı Sora’nın yeni karesini şiirsel bir notla yayınladı.

"Gökyüzüm Sora'ma..."

2026 yılının ilk paylaşımını minik kızına ayıran Helvacıoğlu, kızı için seçtiği ismin anlamını ve ona duyduğu hisleri şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora’ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını."

"Tıpkı Senin Gibi"

Kızını bir doğa mucizesine benzeten Helvacıoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımının devamında ise şu duygusal ifadeleri kullandı:

Sıcak ve Mucizevi: "Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım."

Umut Dolu: "Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı... Güneş battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden doğdu; tüm mucizeleriyle. Tıpkı senin gibi."

Sora Bebeğin İlk Yeni Yılı

15 Ekim'de dünyaya gelen Sora bebek, Helvacıoğlu ve Kaspar çiftinin hayatına büyük bir neşe kattı. İrem Helvacıoğlu'nun kızının yüzünü tam olarak göstermediği ancak ellerini tuttuğu kare, takipçileri tarafından "yılın en duygusal anne-bebek karesi" seçildi.