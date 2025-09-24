İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Öncesi Baby Shower Kutlaması

İrem Helvacıoğlu, kız bebeği için doğum öncesinde baby shower partisi düzenledi. Dostlarıyla renkli anlar yaşayan oyuncu anne olmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi : 24-09-2025 12:20

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Bir kız bebek bekleyen oyuncu, doğum öncesinde dostlarıyla keyifli bir baby shower partisinde bir araya geldi.

İlk Kez Anne Olacak

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre sonra bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirmişti. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, doğuma sayılı günler kala özel bir davet organize etti.

Renkli Baby Shower Partisi

Yakın dostlarının katıldığı baby shower partisi, renkli anlara sahne oldu. Eğlenceli dekorasyon ve özenle hazırlanan detaylarla dikkat çeken kutlamada Helvacıoğlu, sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Organizasyonda pembe tonlarının hâkim olduğu süslemeler, oyuncunun beklediği kız bebeğe atıfta bulundu.

Ünlü Dostları Yalnız Bırakmadı

Partiye oyuncunun yakın arkadaşları da katıldı. Ezgi Şenler, Ebrar Karabakan, Aydan Taş ve Selin Türkmen davette yer alarak Helvacıoğlu’nun mutluluğunu paylaştı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, dostlarının desteği anne adayını oldukça duygulandırdı.

Doğuma Sayılı Günler Kaldı

Hamilelik sürecinde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu, doğuma az bir süre kala moral depoladı. Mutlu anlarını sosyal medyada paylaşan oyuncu, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. Baby shower partisi, hem oyuncunun heyecanını hem de dostlarının desteğini gözler önüne serdi.

