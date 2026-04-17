İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Tek Celsede Boşandı!

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşandı! 1,5 yıllık evliliği tek celsede bitiren ünlü oyuncu, sosyal medyadan Kaspar soyadını anında sildi.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Tek Celsede Boşandı!
Yayın Tarihi : 17-04-2026 11:34

Ekranların sevilen oyuncusu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında hayatını birleştirdiği işletmeci Ural Kaspar ile olan evliliğini bugün resmen sonlandırdı. Çiftin yaklaşık 1,5 yıl süren evliliği, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile tek celsede bitti.

Boşanmanın Ardından İlk Hamle: Soyadı Gitti

"Sen Anlat Karadeniz" ve "Karadut" gibi projelerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından sosyal medyada temizlik yaptı. Helvacıoğlu, ilk iş olarak profilindeki "Kaspar" soyadını sildi ve eski eşiyle olan tüm fotoğraflarını hesabından kaldırdı. Oyuncunun bu hızlı hamlesi, evliliği tamamen geride bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Kızları Henüz 2 Aylıkken Evler Ayrılmıştı

Çiftin 2025 yılında dünyaya gelen kızları, henüz 2 aylıkken ayrılık sinyallerinin geldiği iddia edildi. Akif Yaman’ın haberine göre; ikili bu süreçte evlerini ayırmış, Ural Kaspar’ın kendine ait kafenin karşısında yeni bir daireye taşındığı konuşulmuştu. Bebeklerinin doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu ayrılık haberi, magazin dünyasında şaşkınlık yarattı.

"Yanlış Hamleler" İddiası Gündemde

Boşanma sürecine dair çarpıcı bir iddia da sunucu Nur Tuğba Namlı'dan geldi. Namlı, Ural Kaspar’ın evlilik birliği süresince "çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürdü. Bu iddialar boşanmanın perde arkasındaki temel nedenin sadakatsizlik veya güven kaybı olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. Taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, mahkemenin kızlarının velayeti ve nafaka konusundaki kararı merak ediliyor.

İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı
  • 10-04-2026 17:04

İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt:
  • 16-04-2026 10:33

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt: "Linç Kampanyasını Durdurun"

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
  • 14-04-2026 11:28

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı
  • 15-04-2026 10:36

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti
  • 17-04-2026 10:48

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti