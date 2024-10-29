İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar dünyaevine girdi!

Sevilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile hayatını birleştirdi. 'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi başarılı yapımlarla tanınan Helvacıoğlu, sade ve şık bir törenle mutluluğa “evet” dedi. Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra ünlü isimler de onları yalnız bırakmadı.

Düğüne Aslı İnandık, Deniz Baysal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Ege Kökenli gibi birçok ünlü isim katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Helvacıoğlu’nun düğünde tercih ettiği zarif gelinliği ve çiftin mutluluğu, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.