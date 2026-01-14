İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar!

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu? Ece Erken'in "ayrı ev ve samimi görüntü" iddiası magazin gündemini sarstı. 3 ay önce bebek sahibi olan çiftin evliliğindeki son durumu ve boşanma detayları haberimizde...

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2026 10:10

Magazin dünyasının sevilen oyuncusu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci eşi Ural Kaspar’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Henüz üç ay önce kızları Sora’yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan çiftin, evliliklerini noktalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ece Erken’den Çarpıcı İddia: "Evi Ayırdılar"

Sunucu Ece Erken, katıldığı bir yayında 1.5 yıllık evli olan çiftin boşanma kararı aldığını ve Ural Kaspar’ın şimdiden kendisine ayrı bir daire tuttuğunu iddia etti. Erken’in açıklamalarındaki en sarsıcı detay ise şu oldu:

"Ural Kaspar’ın bir kafede başka bir hanımefendiyle samimi bir şekilde görüntülendiği söyleniyor."

Bu iddia, sosyal medyada ihanet dedikodularını da beraberinde getirirken, çiftin mutluluğuna gölge düşürdü.

Sosyal Medya "Henüz" Sessiz

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden gelen boşanma iddialarına rağmen, dijital dünyada durum biraz farklı seyrediyor:

  • Takipteler: İkili, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

  • Fotoğraflar Duruyor: Profildeki ortak karelerin ve doğum sonrası paylaşımların henüz kaldırılmamış olması, hayranları için küçük bir umut ışığı oldu.

  • Anlaşmalı Boşanma: İddialar, çiftin süreci daha fazla yıpranmadan "anlaşmalı" olarak bitirmeyi seçtiği yönünde.

Sora Bebeğin Doğumuyla Taçlanmıştı

Ekim 2024’te evlenen çift, daha birkaç ay önce minik kızları Sora ile ailelerini genişletmişti. Boşanma iddialarının odağındaki çiftin, bebeklerinin henüz çok küçük olması nedeniyle bu kararı sükunetle yürütmeye çalıştıkları tahmin ediliyor.

Benzer Haberler
Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu: Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu: "Fuhuş Suçlaması İftiradır!"
Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti! Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti!
Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: "Merhaba Sarışın!"
Bradley Cooper’ın Evinde Bradley Cooper’ın Evinde "Erkenci Kuş" Sesleri! "Annem Can Yaman’a Bayılıyor."
Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: "Sevdim Seni Bir Kere!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"