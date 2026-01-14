İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar!

Magazin dünyasının sevilen oyuncusu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci eşi Ural Kaspar’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Henüz üç ay önce kızları Sora’yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan çiftin, evliliklerini noktalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ece Erken’den Çarpıcı İddia: "Evi Ayırdılar"

Sunucu Ece Erken, katıldığı bir yayında 1.5 yıllık evli olan çiftin boşanma kararı aldığını ve Ural Kaspar’ın şimdiden kendisine ayrı bir daire tuttuğunu iddia etti. Erken’in açıklamalarındaki en sarsıcı detay ise şu oldu:

"Ural Kaspar’ın bir kafede başka bir hanımefendiyle samimi bir şekilde görüntülendiği söyleniyor."

Bu iddia, sosyal medyada ihanet dedikodularını da beraberinde getirirken, çiftin mutluluğuna gölge düşürdü.

Sosyal Medya "Henüz" Sessiz

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden gelen boşanma iddialarına rağmen, dijital dünyada durum biraz farklı seyrediyor:

Takipteler: İkili, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Fotoğraflar Duruyor: Profildeki ortak karelerin ve doğum sonrası paylaşımların henüz kaldırılmamış olması, hayranları için küçük bir umut ışığı oldu.

Anlaşmalı Boşanma: İddialar, çiftin süreci daha fazla yıpranmadan "anlaşmalı" olarak bitirmeyi seçtiği yönünde.

Sora Bebeğin Doğumuyla Taçlanmıştı

Ekim 2024’te evlenen çift, daha birkaç ay önce minik kızları Sora ile ailelerini genişletmişti. Boşanma iddialarının odağındaki çiftin, bebeklerinin henüz çok küçük olması nedeniyle bu kararı sükunetle yürütmeye çalıştıkları tahmin ediliyor.