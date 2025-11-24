İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Boşanıyor İddiası Magazin Gündemini Salladı: Kızı Bir Aylık Bile Değil

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın, kızları Sora henüz bir aylıkken anlaşmalı boşanma kararı aldığı iddia edildi. İşte son durum.

Yayın Tarihi : 24-11-2025 10:41

Bir ay önce kızları Sora'yı kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci eşi Ural Kaspar hakkında boşanma kararı aldıkları yönünde bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin, kızları henüz bir aylık bile değilken anlaşmalı olarak ayrılık kararı aldıkları yönündeki bu söylenti magazin gündemi oldu. Ancak çıkan ilk haberler, çiftin boşanma kararı almadığını belirtiyor.

Evlilikleri ve Kızları Sora'nın Doğumu

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, kariyerinde Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz gibi popüler yapımlarda yer almıştı. Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024 tarihinde işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. Nikâhtan altı ay sonra çift, bebek müjdesi vermişti. Sora adını verdikleri kızları ise 15 Ekim'de dünyaya gelerek çiftin mutluluğunu perçinlemişti.

Kazalar Yaşamıştı: Şimdi Boşanma İddiası Çıktı

İrem Helvacıoğlu, hamilelik döneminde ve kızı doğduktan bir hafta sonra üst üste talihsiz kazalar geçirerek sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Bu olayların ardından, dün akşam saatlerinde sosyal medyada çiftin boşanma kararı aldığı yönünde bir iddia yayılmaya başladı. Söylentilere göre, Helvacıoğlu ile Kaspar, kızları Sora'nın kırkı bile çıkmadan anlaşmalı olarak ayrılma kararı almıştı.

Fakat, magazin programı "2. Sayfa"nın haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma kararı almadığı belirtildi. Şu ana kadar ne İrem Helvacıoğlu ne de eşi Ural Kaspar'dan konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

