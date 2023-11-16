İrem Helvacıoğlu: Garsonluk ve tezgahtarlık yaptım!

İrem Helvacıoğlu, 2011 yılında 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Genç yaşta liseyi bitirdikten sonra garsonluk ve kasiyerlik gibi farklı işlerde çalışan Helvacıoğlu, bir programda geçmişine dair çarpıcı detayları paylaştı. Liseden mezun olduktan sonra kafe ve mağaza gibi farklı işlerde çalıştığını belirten ünlü oyuncu, bu deneyimleriyle hayata dair mücadele etmeyi ve insanlarla iletişim kurmayı öğrendiğini ifade etti. Konservatuvar eğitimi almak için kafe işinden ayrıldığını söyleyen Helvacıoğlu, yaşadığı yerin korunaklı bir alan olduğunu ancak konfor alanından çıkarak insanlarla iletişim kurma isteğiyle konservatuara başladığını dile getirdi.

Oyuncu, kadınların toplumda sürekli güçlü olmak zorunda bırakıldığını ve bu durumun dünya genelinde bir sorun olduğunu belirtti. Kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Helvacıoğlu, bu durumu sıklıkla gözlemlediğini ve geçmişte tanıdığı bir kadının eşiyle olan problemlerini anlattı. Kadının çalışıp kazandığı parayı kumarda kaybetmesi ve daha sonra şiddete maruz kalması gibi acı hikayelerle karşılaştığını ifade etti.

İrem Helvacıoğlu, kadınların güçlü olmaya zorlanmasının dünya genelinde bir sorun olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, toplumun bu konuda farkındalık kazanması ve kadınların hak ettikleri saygıyı görmeleri gerektiğini söyledi.