İrem Helvacıoğlu Anne Oluyor! 3 Aylık Hamile

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan hayranlarını sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Helvacıoğlu ve Kaspar, şimdi ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Sessiz ve Sürpriz Aşk Evliliğe Dönüştü

‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisiyle milyonların kalbini kazanan İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile olan ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşamıştı. Aşklarını kamuoyuyla paylaştıktan kısa süre sonra, çift 28 Ekim 2024’te sade bir törenle evlenmişti.

Müjdeyi Yakın Çevresiyle Paylaştı

Helvacıoğlu’nun hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken, güzel oyuncunun bu mutluluğu ilk olarak sadece yakın çevresiyle paylaştığı öne sürüldü. Henüz 3 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Çiftin bebek haberi sosyal medyada büyük ilgi görürken, sevenleri şimdiden “İrem anne oluyor!” yorumları yapmaya başladı.