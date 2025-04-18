İrem Helvacıoğlu Anne Oluyor! 3 Aylık Hamile

İrem Helvacıoğlu anne oluyor! Güzel oyuncu 3 aylık hamile ve bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

İrem Helvacıoğlu Anne Oluyor! 3 Aylık Hamile
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2025 17:22

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan hayranlarını sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Helvacıoğlu ve Kaspar, şimdi ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Sessiz ve Sürpriz Aşk Evliliğe Dönüştü

‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisiyle milyonların kalbini kazanan İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile olan ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşamıştı. Aşklarını kamuoyuyla paylaştıktan kısa süre sonra, çift 28 Ekim 2024’te sade bir törenle evlenmişti.

Müjdeyi Yakın Çevresiyle Paylaştı

Helvacıoğlu’nun hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken, güzel oyuncunun bu mutluluğu ilk olarak sadece yakın çevresiyle paylaştığı öne sürüldü. Henüz 3 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Çiftin bebek haberi sosyal medyada büyük ilgi görürken, sevenleri şimdiden “İrem anne oluyor!” yorumları yapmaya başladı.

Benzer Haberler
Survivor’da Şoke Eden Kural İhlali! Acun Ilıcalı Cezayı Kesti Survivor’da Şoke Eden Kural İhlali! Acun Ilıcalı Cezayı Kesti
Dargın Âşıklar Barıştı! Yasemin Kay Allen'dan Kalpli Paylaşım Dargın Âşıklar Barıştı! Yasemin Kay Allen'dan Kalpli Paylaşım
Dilan Çiçek Deniz: “Altın gününe bayıldım, biz de yaparız” Dilan Çiçek Deniz: “Altın gününe bayıldım, biz de yaparız”
Annesinin mezarına inmediği için eleştirilen Tarkan'a destek yağdı: “Kiminin yüreği kaldırmayabilir Annesinin mezarına inmediği için eleştirilen Tarkan'a destek yağdı: “Kiminin yüreği kaldırmayabilir"
Sıla Türkoğlu 26 Yaşına Girdi, Ata Ayyıldız’dan Aşk Dolu Sürpriz Sıla Türkoğlu 26 Yaşına Girdi, Ata Ayyıldız’dan Aşk Dolu Sürpriz
Duru Kınay aşka geldi! Futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş pozları olay oldu Duru Kınay aşka geldi! Futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş pozları olay oldu
ÇOK OKUNANLAR
Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor
  • 12-04-2025 14:31

Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!
  • 14-04-2025 14:03

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”
  • 14-04-2025 10:08

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!
  • 15-04-2025 17:27

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!