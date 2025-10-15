İrem Helvacıoğlu Anne Oldu! İlk Bebeğini Kucağına Aldı

İrem Helvacıoğlu anne oldu! Oyuncu, eşi Ural Kaspar ile evliliğinden kız bebeğini kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi : 15-10-2025 17:01

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, eşi Ural Kaspar ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğunu kucağına aldı. Oyuncunun yakın arkadaşları, bu özel anı sosyal medyada paylaşıp tebrik mesajları yağdırdı.

Mutluluk Gözyaşları: “Kızımız Geldi”

28 Ekim 2024’te nikâh masasına oturan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, evliliklerinin birinci yılına yaklaşırken bebek sevinci yaşadı. Çiftin bir kız bebeği dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncunun yakın dostu Sebile Ölmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Ölmez, pembe ve beyaz balonlarla süslenmiş hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak, “Kızımız geldi” notunu yazdı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Haberi duyan hayranları ve ünlü isimler, İrem Helvacıoğlu’nu tebrik mesajlarıyla kutladı. Paylaşımlarda, “Hoş geldin minik prenses”, “Anne-kız sağlıklı olsun” gibi yorumlar dikkat çekti.

