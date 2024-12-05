İrem Derici'nin sosyal medyada gündem olan dansı...

İrem Derici dans ederken kayda aldığı bir videoyu sosyal medyada yayınladı. İrem Derici'nin dansına yorum yağdı.

İrem Derici'nin sosyal medyada gündem olan dansı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2024 09:34

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu ile gündem oldu. Şarkıcının enerjik dans performansı takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Siyah mini elbisesiyle yaptığı dansla dikkat çeken Derici'ye hayranlarından "Enerjin hiç bitmiyor!", "Harikasın İrem!" ve "Görsel şölen" gibi yorumlar yağdı. 

İrem Derici’nin her paylaşımıyla dikkat çeken sosyal medya aktifliği, hayranları tarafından her zaman büyük ilgiyle takip ediliyor. Şarkıcının bu dans videosu da adeta viral oldu.

 

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