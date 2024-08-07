İrem Derici'den sosyal medyada cesur paylaşım: "Instagram’a erişim engeli var diye..."

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, cesur tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı. Derici, paylaşımına esprili bir dille şu notu düştü:

"Instagram’a erişim engeli var diye diye şu başyapıt kareler sinek kakası kadar like alacak. Böyle vaziyetin içine sokayım."

İrem Derici'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı. Takipçileri, şarkıcının esprili ve cesur tavrına övgüler yağdırdı. Derici, sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyada da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ünlü şarkıcı, sahne performansları, özel hayatı ve ilginç açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu son paylaşımı ile yine dikkatleri üzerine çeken Derici, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.