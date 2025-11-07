İrem Derici'den Şok Eden Hamle: Evlilik Hazırlığı Yaptığı Nişanlısını Sildi

Evlilik hazırlığı yapan İrem Derici, nişanlısını sosyal medyadan sildi! Tüm fotoğrafları kaldıran ünlü şarkıcının ayrıldığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi : 07-11-2025 12:02

Evlilik hazırlığı yapan İrem Derici'den herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, nişanlısını sosyal medya hesaplarından sildi. Bu ayrılık iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakın zamanda evlenmesi beklenen çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

 

Amsterdam'da Yaşadığı Olayı Anlatmıştı

 

Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, kısa süre önce sevgilisiyle birlikte Galatasaray maçını izlemek için Amsterdam'a gitmişti. Derici, Hollanda'da tanımadığı kişilerle bir tartışmaya karıştı. Yaşadığı tatsız olayı sosyal medya hesabından detaylı olarak anlatmıştı. Şarkıcı, yaşadıkları nedeniyle maça gidemediğini ve odada ağladığını belirtmişti.

"Hala Kırgın ve Çok Üzgünüm"

İrem Derici, olay sırasında polislerin devreye girdiğini söyledi. Polislerin, nişanlısı Melih'in üzerine geldiğini ifade etti. Derici, ortamı yumuşatmaya çalıştığını da ekledi. Çifte odalarına gitmeleri söylendi. Ünlü isim, bu durumun kendisine çok dokunduğunu belirtmişti. Derici, "Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi" sözlerini kullanmıştı.

Nişanlısını Sildi, Fotoğrafları Kaldırdı

Yaz aylarında sevgilisinden evlilik teklifi alan İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. Yakın zamanda evlilik hazırlığı yapmaya başlayan Derici, sosyal medyadan çarpıcı bir hamle yaptı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkardı. Ayrıca birlikte çekilen tüm fotoğrafları da kaldırdı. Derici'nin bu davranışı, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çiftin sessizliği devam ediyor.

