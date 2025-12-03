İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: "Köpek Gibi İstiyorum"

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, Maslak'ta sahne aldığı son konserinde sevenlerini şaşırtan samimi bir itirafta bulundu. İki yıl önce anne olmak istemediğini dile getiren Derici, bu fikrinin tamamen değiştiğini açıkladı.

"Çok Büyük Konuştum, Köpek Gibi İstiyorum"

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına seslenen İrem Derici, hayatındaki tek pişmanlığının bu konu olduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı:

"Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum. 'Ben anne olmak istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum' falan diye 2 yıl önce bunları söylüyordum. Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi? Bakalım neler olacak, istiyorum artık."

"Küfür Eden Berbat Bir Tip Bırakmak İstiyorum"

Anne olmak isteğini mizahi bir dille de ifade eden ünlü şarkıcı, duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim gibi böyle faraş ağızlı küçük bir şey hiç fena olmaz. Ya ben gitmeden, küfür eden berbat bir tip bırakmak istiyorum. Şaka bir yana, hakikaten böyle güzel bir evlat yetiştirmek istiyorum. Bugün lütfen dualarınızın bir kısmında bunu da geçirin."

İrem Derici’nin bu içten ve iddialı anne olma isteği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.