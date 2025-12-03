İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: "Köpek Gibi İstiyorum"

Şarkıcı İrem Derici, son konserinde 2 yıl önce "istemiyorum" dediği anne olmak fikrinin değiştiğini itiraf etti: "Çok büyük konuştum, köpek gibi istiyorum şu an."

İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-12-2025 18:02

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, Maslak'ta sahne aldığı son konserinde sevenlerini şaşırtan samimi bir itirafta bulundu. İki yıl önce anne olmak istemediğini dile getiren Derici, bu fikrinin tamamen değiştiğini açıkladı.

"Çok Büyük Konuştum, Köpek Gibi İstiyorum"

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına seslenen İrem Derici, hayatındaki tek pişmanlığının bu konu olduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı:

"Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum. 'Ben anne olmak istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum' falan diye 2 yıl önce bunları söylüyordum. Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi? Bakalım neler olacak, istiyorum artık."

"Küfür Eden Berbat Bir Tip Bırakmak İstiyorum"

Anne olmak isteğini mizahi bir dille de ifade eden ünlü şarkıcı, duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim gibi böyle faraş ağızlı küçük bir şey hiç fena olmaz. Ya ben gitmeden, küfür eden berbat bir tip bırakmak istiyorum. Şaka bir yana, hakikaten böyle güzel bir evlat yetiştirmek istiyorum. Bugün lütfen dualarınızın bir kısmında bunu da geçirin."

İrem Derici’nin bu içten ve iddialı anne olma isteği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Nebahat Çehre’nin 20 Yıllık Sırrı Ortaya Çıktı Nebahat Çehre’nin 20 Yıllık Sırrı Ortaya Çıktı
Engin Altan Düzyatan’dan Dubai’den Eşine Aşk Dolu Sözler: “Yol Arkadaşım, Sevgilim, İyi Ki Varsın” Engin Altan Düzyatan’dan Dubai’den Eşine Aşk Dolu Sözler: “Yol Arkadaşım, Sevgilim, İyi Ki Varsın”
Burcu Özberk'in acı günü: Ailemizin çınarını kaybettik Burcu Özberk'in acı günü: Ailemizin çınarını kaybettik
Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıktı! Hastaneden Sevindirici Açıklama Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıktı! Hastaneden Sevindirici Açıklama
İbrahim Selim Yeni Aşka Yelken Açtı: Gönlünü 16 Yaş Küçük Fenomene Kaptırdı İbrahim Selim Yeni Aşka Yelken Açtı: Gönlünü 16 Yaş Küçük Fenomene Kaptırdı
Gökçe Bahadır'dan Ayrıntılı Evlilik Teklifi İtirafı: Gökçe Bahadır'dan Ayrıntılı Evlilik Teklifi İtirafı: "Elinde Leblebilerle Bana Teklif Etti"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler

Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı
  • 29-11-2025 17:03

Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı