İrem Derici’den Nişanlısına "Tarih" Baskısı: "Haydi Hepimiz Bastıralım!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ nişanlısı Melih Kunukçu ile olan birlikteliğinde vites yükseltti. Amsterdam tatilindeki kısa süreli krizin ardından buzları eriten ve nişanlanan çiftin cephesinde sular durulmuyor. Derici, evlilik tarihinin hala netleşmemesi üzerine topu takipçilerine attı.

Amsterdam Krizi Unutuldu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda çiftin Amsterdam tatili oldukça olaylı geçmişti. İrem Derici, gezi sırasında aniden Kunukçu’yu takipten çıkarıp fotoğrafları silmiş, bu hamle "Ayrıldılar mı?" sorusunu gündeme getirmişti. Ancak Derici, kısa süre sonra fotoğrafları geri yükleyerek aşkın devam ettiğini ilan etmişti.

"Ne Zaman Evleniyoruz Melih Bey?"

Sosyal medyayı en dobra kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, nişanlısıyla paylaştığı son kareye düştüğü notla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlilik hazırlıkları için gün sayan ancak tarih alamayan şarkıcı, takipçilerini şu sözlerle yardıma çağırdı:

"Ne zaman evleniyoruz? Haydi hepimiz baskı yapalım Melih Bey'e!"

Derici'nin bu esprili "evlilik baskısı" çağrısı, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulurken, Melih Kunukçu'nun bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.