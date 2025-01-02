İrem Derici'den güldüren Beyaz Show yorumu: "Ben ve Kubat..."

Beyaz Show'un yayınlandığı yıllarda programa sıkça konuk olan İrem Derici'den esprili bir paylaşım geldi.

İrem Derici'den güldüren Beyaz Show yorumu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2025 15:42

Türk televizyon tarihinin efsane programlarından Beyaz Show, yıllar sonra ekranlara dönüyor! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, 2025'te Beyaz Show’un yeni bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşacağını müjdeledi.

İlk kez 1996 yılında yayın hayatına başlayan ve 2018’de ekranlara veda eden Beyaz Show, dönemin en popüler talk-show programlarından biri olarak unutulmaz anlara imza atmıştı. Öztürk’ün açıklaması, hem izleyicilerden hem de ünlü isimlerden büyük heyecan yarattı.

Bu duyuruya kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı İrem Derici ise sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti. Beyazıt Öztürk’ün programın dönüşünü açıkladığı bir paylaşımı alıntılayan Derici, “Ben ve Kubat bunu beğendik,” yazarak geçmişte sıkça katıldığı programa duyduğu sevgiyi eğlenceli bir şekilde dile getirdi.



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