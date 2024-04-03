İrem Derici'den dikkat çeken istek: 'Pavyonda şarkıcı oynamak istiyorum'

Yasemin Şefik’in ‘Uyduruk Sonlar’ isimli talk show programına konuk olan İrem Derici seyircilere kahkaha dolu anlar yaşattı. 'İnci Taneleri’ dizisinde pavyon şarkıcısı olarak oynamak istiyorum’ diyen Derici, Yılmaz Erdoğan’a seslendi.

İrem Derici'den dikkat çeken istek: 'Pavyonda şarkıcı oynamak istiyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 16:17

BKM Maximum Uniq sahnesinde gerçekleşen Uyduruk Sonlar programında Yasemin Şefik’in ‘Dizi teklifleri geliyor mu? Seni bir dizide izleyecek miyiz?’ sorusu üzerine sevilen şarkıcı İrem Derici ‘Dizi teklifleri geliyor. Ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım. Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum. İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkanı basıyormuşum… Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil.’ dedi.

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