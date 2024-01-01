İrem Derici yeni yılı Kıbrıs’ta karşıladı!

Yılı aralıksız gerçekleştirdiği sahne çalışmaları ve yayınladığı şarkılarla geçiren İrem Derici 2023’ü muhteşem bir konserle kapattı. Derici Kıbrıs'ta bir otelde seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı…

İrem Derici yeni yılı Kıbrıs’ta karşıladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-01-2024 12:05

 
2023 yılı İrem Derici için çok yoğun ve heyecan dolu geçti. Unutulmayacak dev konserlere imza atarken listelerin üst sıralarından düşmeyen şarkılarla hayranlarını mutlu etti. İrem Derici 2024’e Kıbrıs'ta lüks bir otelin sahnesinde girdi.


 
İrem Derici seyircisinin karşısına Tolga Çam imzalı kıyafetiyle çıktı. Hit şarkılarından oluşan repertuvarı ve  dansçılarıyla kusursuz bir şov sunan İrem Derici kendisini dinlemeye  gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

İrem Derici’nin konseri için Ankara, İzmir, Samsun ve Malatya’dan birçok seveni gelmişti. Derici kimseyi kırmadan herkesle fotoğraf çektirdi. Bu sevgi gösterisi karşısında çok duygulanan İrem Derici herkese harika bir 2024 diledi.

 

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