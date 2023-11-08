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İrem Derici yeni sevgilisiyle poz verdi!

İrem Derici, yaklaşık bir ay önce Atakan Işıktutan ile ilişkisini sonlandırmıştı. Ancak şimdi Derici, Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkı yeni başlamış gibi görünüyor, ve genç çift el ele poz vererek mutluluklarını paylaştı.

İrem Derici yeni sevgilisiyle poz verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2023 14:17

İrem Derici, güçlü sesi ve cesur yorumlarıyla tanınan bir sanatçı. Yaklaşık bir ay önce eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile olan 8 aylık ilişkisini sona erdirdi. Derici, ayrılığın ardından fotoğrafçı Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye başladı ve çift, mutluluklarını paylaşmak için el ele poz verdi.

İrem Derici, 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Son paylaşımlarından birinde, Derici'nin yeni sevgilisiyle el ele tutuştuğu fotoğraf dikkat çekti.

Birkaç gün önce yaptığı bir yorumda, Derici sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" dedi. Gökhan Fırat ise şu yanıtı verdi: "Söz senin, en beterine gelirim." Şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim seninle sevgilim" şeklinde cevap verdi.

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