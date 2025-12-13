İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı

Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu'nun ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamak yerine, mutluluklarını sosyal medyadan sıkça paylaşmayı tercih eden çiftin yeni tatil rotası Arnavutluk'un başkenti Tiran oldu.

Romantik Kareye Beğeni Yağdı

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile Tiran'da çıktığı tatilden romantik bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım Detayları: Fotoğrafta çiftin uyumu ve neşesi dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hayran Yorumları: Derici ve Kunukçu'nun hayranları, yorumlarda çiftin uyumuna vurgu yaparak, "çok yakışıyorsunuz" ve "enerjiniz çok güzel" gibi mesajlar bıraktı.

Aşklarını açıkça yaşamaktan çekinmeyen ikilinin tatil keyfi, magazin gündeminde geniş yer buldu.