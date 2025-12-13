İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı

Şarkıcı İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile yeni tatil rotaları Arnavutluk'un Tiran şehrinden romantik bir fotoğraf paylaştı. Çiftin uyumu ve neşesi, sosyal medyada beğeni topladı.

İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2025 18:30

Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu'nun ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.  Aşklarını gözlerden uzak yaşamak yerine, mutluluklarını sosyal medyadan sıkça paylaşmayı tercih eden çiftin yeni tatil rotası Arnavutluk'un başkenti Tiran oldu.

Romantik Kareye Beğeni Yağdı

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile Tiran'da çıktığı tatilden romantik bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • Paylaşım Detayları: Fotoğrafta çiftin uyumu ve neşesi dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı.

  • Hayran Yorumları: Derici ve Kunukçu'nun hayranları, yorumlarda çiftin uyumuna vurgu yaparak, "çok yakışıyorsunuz" ve "enerjiniz çok güzel" gibi mesajlar bıraktı.

Aşklarını açıkça yaşamaktan çekinmeyen ikilinin tatil keyfi, magazin gündeminde geniş yer buldu.

Benzer Haberler
Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: "Acun Arayınca Şoke Oldum"
Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: "Menopoza Girme İhtimalim Olduğu İçin Yumurtalarımı Dondurdum!"
Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: "Türkan Şoray’a Benziyor"
Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay: Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay: "O Kadar Yeni Bir Durum Ki... Kısmet"
Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı! Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı!
Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!
  • 08-12-2025 10:50

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!