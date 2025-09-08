İrem Derici ve Melih Kunukçu Paris Tatilinde

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile Paris’te aşk dolu kareler paylaştı. Doğum günü hediyesi olarak Drake konseri jesti yaptı.

İrem Derici ve Melih Kunukçu Paris Tatilinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2025 17:16

Drake konseri jesti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu için yaptığı romantik sürprizlerle gündemden düşmüyor. Derici, sevgilisine doğum günü hediyesi olarak Paris’te gerçekleşen Drake konserine bilet almıştı. Şarkıcı, konser öncesi sevgilisiyle birlikte pasta üfleyerek kutlama yapmış ve sosyal medya hesabından paylaşımlarını peş peşe yayınlamıştı.

Paris’ten aşk dolu paylaşımlar

İrem Derici, doğum günü kutlamalarının ardından sevgilisiyle birlikte gittiği Paris’teki karelerini Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle el ele ve kahkahalarla dolu anlarını paylaşarak hayranlarından binlerce beğeni aldı. Paylaşımlarına “Bu akşam da Drake izleyeceğiz” notunu düşen Derici, mutluluğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medya hareketlendi

Derici’nin Paris paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin samimi halleri, takipçileri tarafından “çok yakışıyorlar” yorumlarıyla karşılandı. Özellikle Derici’nin doğum günü jesti olarak Drake konserini seçmesi, hayranları tarafından “romantik ve unutulmaz bir hediye” şeklinde yorumlandı.

İrem Derici aşkını doyasıya yaşıyor

Kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, özel hayatındaki mutluluğunu da gizlemiyor. Ünlü şarkıcı, Paris tatilinde çekilen karelerle hem aşkını hem de enerjisini sevenleriyle paylaşarak “ünlü olmanın en güzel yanlarından biri de sevdiklerine unutulmaz anılar yaşatabilmek” mesajını verdi.

Benzer Haberler
Seray Kaya “Sultana” Filminde Başrolde Seray Kaya “Sultana” Filminde Başrolde
Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
Melisa Döngel, Bodrum’da Yaz Keyfini Sürdürüyor Melisa Döngel, Bodrum’da Yaz Keyfini Sürdürüyor
Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız İddialarına Net Yanıt Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız İddialarına Net Yanıt
Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay’ın Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay’ın Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı
Melis Sezen Venedik Film Festivali’nde Siyah Elbisesiyle Büyüledi Melis Sezen Venedik Film Festivali’nde Siyah Elbisesiyle Büyüledi
ÇOK OKUNANLAR
Alina Boz ile Umut Evirgen Roma’da aşk tazeledi
  • 02-09-2025 10:32

Alina Boz ile Umut Evirgen Roma’da aşk tazeledi

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?
  • 03-09-2025 10:33

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Demet Şener ile Tolga Arman ilişkilerini sonlandırdı
  • 02-09-2025 09:52

Demet Şener ile Tolga Arman ilişkilerini sonlandırdı

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi