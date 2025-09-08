İrem Derici ve Melih Kunukçu Paris Tatilinde

Drake konseri jesti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu için yaptığı romantik sürprizlerle gündemden düşmüyor. Derici, sevgilisine doğum günü hediyesi olarak Paris’te gerçekleşen Drake konserine bilet almıştı. Şarkıcı, konser öncesi sevgilisiyle birlikte pasta üfleyerek kutlama yapmış ve sosyal medya hesabından paylaşımlarını peş peşe yayınlamıştı.

Paris’ten aşk dolu paylaşımlar

İrem Derici, doğum günü kutlamalarının ardından sevgilisiyle birlikte gittiği Paris’teki karelerini Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle el ele ve kahkahalarla dolu anlarını paylaşarak hayranlarından binlerce beğeni aldı. Paylaşımlarına “Bu akşam da Drake izleyeceğiz” notunu düşen Derici, mutluluğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medya hareketlendi

Derici’nin Paris paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin samimi halleri, takipçileri tarafından “çok yakışıyorlar” yorumlarıyla karşılandı. Özellikle Derici’nin doğum günü jesti olarak Drake konserini seçmesi, hayranları tarafından “romantik ve unutulmaz bir hediye” şeklinde yorumlandı.

İrem Derici aşkını doyasıya yaşıyor

Kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, özel hayatındaki mutluluğunu da gizlemiyor. Ünlü şarkıcı, Paris tatilinde çekilen karelerle hem aşkını hem de enerjisini sevenleriyle paylaşarak “ünlü olmanın en güzel yanlarından biri de sevdiklerine unutulmaz anılar yaşatabilmek” mesajını verdi.