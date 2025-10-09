İrem Derici: “Sonuçları Mahalle Mahalle Göstereceğim”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimlerden İrem Derici, serbest bırakıldıktan sonra kameralar karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “Gerekirse mahalle mahalle dolaşıp tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Bu kariyer için çok emek verdim” dedi.

“Bir Telefonla Gidip İfade Verirdim”

Derici, sabah erken saatlerde evine gelen jandarma ekiplerinin nazik davrandığını vurguladı:

“Bütün jandarma ve Adli Tıp ekibine teşekkür ederim. Gerçekten hepimize bebek gibi davrandılar. Saç ve kan örneğimizi verdik. Sabah 7’de o şekilde evden alınmak elbette üzücüydü ama ben zaten bir telefonla gidip ifade verecek kadar açık bir kadınım. Alnım ana sütüm kadar ak.”

Ünlü şarkıcı, iddiaları kesin bir dille reddetti:

“Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez. Adımla bu konuların yan yana gelmesi bile çok yanlış. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde yer edindim. Ben bu kariyeri böyle bir şeyle riske atacak kadar aptal mıyım? Asla!”

“Alnım Ana Sütü Gibi Ak”

Derici, ikinci kez saç ve kan örneği vereceğini söyleyerek kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Gerekirse başka bir hastanede tekrar test vereceğim. Ve gerekiyorsa mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden ricam, o raporlar çıktığında da aynı şekilde haber yapmanız. Çünkü ben bu kariyer için çok çalıştım.”

“Jandarmayı Konserime Davet Ettim”

Süreci esprili bir dille anlatan şarkıcı, yaşadıkları gergin anlara rağmen moralli olduğunu belirtti:

“Kan alınırken dedim ki ‘Abla bir bardak da bana koy bari.’ Benim hayata tutunma stilim bu. Bugünü de bir anı olarak hatırlayacağız. Hatta jandarma ekiplerini konserime davet ettim, gelecekler. Bu kadar nazik davranmaları beni çok etkiledi.”

“Meriç Aral İçime İşledi”

Olay sırasında aynı soruşturmada yer alan Zeynep Meriç Aral’ın zor anlar yaşadığını anlatan Derici, “Bir aylık bebeği var. Süt pompası istendi, eşi sütü eve götürdü. Onun için çok üzüldüm. Şu an bebeğinin yanında, çok şükür iyi. Hepimiz evlerimize döndük” dedi.

“Beton Derici’ye Hiçbir Şey Olmaz”

Kendine özgü mizahıyla dikkat çeken sanatçı, nişanlısı Melih Kunukçu ile yaşadığı süreci de anlattı:

“Bugün aslında sözümüz vardı, onun yerine buradaydık. Ama haftaya yaparız artık. Beton Derici’ye hiçbir şey olmaz. Yeni albümümle, evliliğimle, inşallah bir de çocuğumla karşınızda olacağım.”

Kunukçu ise, “İrem her şeyi söyledi. Yorucu bir gündü ama bundan sonra her şey daha güzel olacak” sözleriyle süreci özetledi.