İrem Derici Müjdeyi Verdi: "3 Şubat'ta Nişanlanıyorum, Lütfen Gözaltına Almayın!"

İrem Derici nişanlanıyor! DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı atan İrem Derici, nişan tarihini sosyal medyadan duyurdu. İşte 3 Şubat'ta gerçekleşecek törenin detayları...

İrem Derici Müjdeyi Verdi:
Yayın Tarihi : 20-01-2026 10:39

Magazin dünyasının en renkli ve dobrasözlü isimlerinden İrem Derici, fırtınalı aşk hayatında mutlu sona yaklaşıyor. Bir dargın bir barışık olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile buzları eriten ünlü şarkıcı, evlilik yolunda ilk resmi adımın tarihini takipçileriyle paylaştı.

Kısa Süren Ayrılık Nişanla Noktalandı

Geçtiğimiz haftalarda birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkan ve "Ara verdik" açıklaması yapan çift, aradaki krizi çabuk atlattı. Derici, ilişkilerindeki belirsizliğin bittiğini ve her şeyin ciddiye bindiğini 'X' (Twitter) hesabı üzerinden ilan etti:

"3 Şubat'ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bir halt yemediğimi, şu kız artık bir gün yüzü görsün be!"

Ünlü şarkıcının "Gözaltına almayın" esprisi, son günlerde magazin dünyasını sarsan operasyonlara ve soruşturmalara yaptığı manidar bir gönderme olarak yorumlandı.

Düğünde Gelen Sürpriz Teklif

İrem Derici ve Melih Kunukçu aşkında dönüm noktası, meslektaşları Burak Bulut’un düğünü olmuştu. Derici, o gece sevgilisinden herkesin önünde evlilik teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti. Nişan tarihinin belirlenmesiyle birlikte, 2026 yılının en çok konuşulacak düğünlerinden birinin de hazırlıkları başlamış oldu.

Yaş Farkı Tartışmalarına Son Nokta

İrem Derici ile 25 yaşındaki Melih Kunukçu arasındaki 12 yaş fark, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmuştu. Derici, gelen eleştirilere her zamanki dik duruşuyla; "Aşkın yaşı olmaz, biz mutluyuz" diyerek yanıt vermişti. Nişan kararının ardından ünlü şarkıcının takipçileri; "Sonunda o gün yüzü görülüyor", "Mutluluk senin hakkın İroş" yorumlarıyla destek verdi.

