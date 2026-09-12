İrem Derici ile Melih Kunukçu'dan Düğün Müjdesi

İrem Derici ile nişanlısı DJ Melih Kunukçu evlilik hazırlıklarına hız verdi. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kunukçu tahliyesinin ardından özel yaşamına dair önemli açıklamalar yaptı. Ünlü müzisyen, Derici ile hayatını birleştireceğini duyurarak evlilik takvimini beklenenden daha erken bir tarihe alabileceklerinin sinyalini verdi.

2027 Planı 2026 Yılına Çekilebilir

Hakkındaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Melih Kunukçu nikah hazırlıklarını kamuoyuyla paylaştı. Evlilik sürecini ertelemek istemediklerini vurgulayan ünlü isim, "Düğün tarihimiz yakında olacak. Henüz gününü netleştirmedik fakat kafamızda hep 2027 yılı vardı. Belki bu planı 2026 yılına çekebiliriz. Tören muhtemelen İstanbul'da gerçekleşecek" sözleriyle hazırlıkların başladığını dile getirdi.

"Kolyeyi Asıl Sahibi Geri Aldı"

Röportaj sırasında boynundaki 'İ' harfli kolyesiyle dikkat çeken Kunukçu, nişanlısının jestine dair samimi bir ayrıntıyı aktardı. Ayrılık günlerinde Derici'nin kendisine moral verdiğini belirten ünlü DJ boynundaki kolyeyi göstererek "Ben burada yokken o kendi boynuna takmıştı. Eve geldiğimde ise kolyeyi asıl sahibi geri aldı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama ikilinin zor günlerin ardından bağlarını güçlendirdiğini gösterdi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Yasadışı bahis dosyası kapsamında adliyeye sevk edilen Melih Kunukçu çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kararın ardından avukatı Abide Gülel Sarar, müvekkilinin tutuksuz yargılanacağını kamuoyuna bildirdi. Soruşturmanın içeriğine dair temkinli konuşmayı seçen Kunukçu, "Şu anda hukuki süreç işliyor. Konunun bahis olduğunu söyleyebilirim ancak detaylı değerlendirme yapmam doğru olmaz. Avukatım gerekli açıklamaları yapıyor" diyerek adli süreci yargı mercilerine bıraktığını vurguladı.