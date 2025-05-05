İrem Derici hamile mi? "“Benim de geleneksel taraflarım var"

İrem Derici hamilelik iddialarına fotoğrafla yanıt verdi: “Evlilik olmadan çocuk olmaz, açıklama yapmam gerekti.”

İrem Derici hamile mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2025 10:20

İrem Derici, dansçı sevgilisi Melih Kunukçu ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Ancak sosyal medyada yayılan “İrem Derici hamile mi?” sorusu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan hamilelik iddialarına kişisel Instagram hesabından paylaştığı çarpıcı bir fotoğrafla yanıt verdi.

Aşkları doludizgin devam ediyor

Uzun süredir birlikte olan İrem Derici ve Melih Kunukçu çifti, sosyal medyada sık sık paylaştıkları romantik karelerle gündeme geliyor. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili hakkında bu kez beklenmedik bir haber ortaya atıldı. İddialara göre Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan hamileydi.

Hamilelik dedikoduları sosyal medyayı karıştırdı

Magazin dünyasında hızla yayılan hamilelik söylentileri üzerine gözler Derici’ye çevrildi. Sessizliğini kısa sürede bozan başarılı şarkıcı, iddialarla ilgili net bir açıklama yaptı. Instagram hesabından cesur bir fotoğraf paylaşan Derici, kafaları karıştıran söylentilere son noktayı koydu.

“Evlilik olmadan çocuk olmaz”

İrem Derici, yaptığı açıklamada özel hayatına dair önemli bir detayı da paylaştı. Şunları söyledi:

“Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim.”

Bu sözlerle iddiaları kesin bir dille yalanlayan Derici, magazin gündemindeki söylentileri de boşa çıkarmış oldu. Şarkıcının bu açıklaması, takipçileri tarafından hem samimi hem de net bulundu.

Benzer Haberler
Hande Erçel Instagram'ı salladı! Yeni pozlarına beğeni yağdı Hande Erçel Instagram'ı salladı! Yeni pozlarına beğeni yağdı
Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor! Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!
Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi şaşırtan kulis talepleri: Bir kuş sütü eksik! Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi şaşırtan kulis talepleri: Bir kuş sütü eksik!
Şarkıcı Buray’dan sürpriz evlilik itirafı: 6 yıl evli kalmış! Şarkıcı Buray’dan sürpriz evlilik itirafı: 6 yıl evli kalmış!
Berk Atan'dan kazadan günler sonra ilk paylaşım: “Çok şükür!” Berk Atan'dan kazadan günler sonra ilk paylaşım: “Çok şükür!”
Mauro Icardi ve China Suarez Miami’de aşk tazeledi Mauro Icardi ve China Suarez Miami’de aşk tazeledi
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”
  • 29-04-2025 14:08

Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”

Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi
  • 01-05-2025 13:30

Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!
  • 05-05-2025 14:03

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım...
  • 01-05-2025 14:01

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım..."

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!
  • 03-05-2025 10:31

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!