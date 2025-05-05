İrem Derici hamile mi? "“Benim de geleneksel taraflarım var"

İrem Derici, dansçı sevgilisi Melih Kunukçu ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Ancak sosyal medyada yayılan “İrem Derici hamile mi?” sorusu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan hamilelik iddialarına kişisel Instagram hesabından paylaştığı çarpıcı bir fotoğrafla yanıt verdi.

Aşkları doludizgin devam ediyor

Uzun süredir birlikte olan İrem Derici ve Melih Kunukçu çifti, sosyal medyada sık sık paylaştıkları romantik karelerle gündeme geliyor. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili hakkında bu kez beklenmedik bir haber ortaya atıldı. İddialara göre Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan hamileydi.

Hamilelik dedikoduları sosyal medyayı karıştırdı

Magazin dünyasında hızla yayılan hamilelik söylentileri üzerine gözler Derici’ye çevrildi. Sessizliğini kısa sürede bozan başarılı şarkıcı, iddialarla ilgili net bir açıklama yaptı. Instagram hesabından cesur bir fotoğraf paylaşan Derici, kafaları karıştıran söylentilere son noktayı koydu.

“Evlilik olmadan çocuk olmaz”

İrem Derici, yaptığı açıklamada özel hayatına dair önemli bir detayı da paylaştı. Şunları söyledi:

“Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim.”

Bu sözlerle iddiaları kesin bir dille yalanlayan Derici, magazin gündemindeki söylentileri de boşa çıkarmış oldu. Şarkıcının bu açıklaması, takipçileri tarafından hem samimi hem de net bulundu.