İrem Derici: "Flörtün enerjisi beni güzelleştiriyor"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, katıldığı Saba Tümer'in programında aşkı nasıl yaşadığını samimi itiraflarla anlattı. Derici, ilişkilerde heyecanı sevdiğini belirterek, "Ben yazına da kışına da talibim... Her mevsimini severim sevgilimin" dedi.

Aşkın kendisini nasıl etkilediğini de paylaşan şarkıcı, "Mutluluğumu gizleyemiyorum ya da eski sevgililerimi mi kıskandırmaya çalışıyorum, bilmiyorum. Klinik bir vakayım ilişkilerde" şeklinde konuştu. Flörtün enerjisinin kendisini güzelleştirdiğini söyleyen Derici, "Cildim ve saçım bile güzelleşiyor" diyerek aşkın hayatındaki olumlu etkilerinden bahsetti.

İrem Derici’nin bu açıklamaları, hem samimiyeti hem de esprili tavrıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.