İrem Derici: Bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı var!

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir konser verirken, enerjik ve mutlu olduğunu belirtti. Ardından, sürekli çalıştığını ve polemiklere girmek istemediğini söyleyerek, insanların birbirine olumsuz yorumlar yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından sevgilisi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin dışındaki herkesi takipten çıkarmasına da değinen Derici, Sayan'ı takip etmeye devam edeceğini ve bu durumun Sayan'ın bir bildiği olduğunu söyledi. Ayrıca, Demet Akalın'ın bir tekne kazası geçirdiğini geç öğrendiğini ve geçmiş olsun dileklerini iletemediğini belirterek, herkesin önünde Demet Akalın'a özür diledi.

Demet Akalın ve Işın Karaca arasındaki 'şarkı beğenmeme' polemiği hakkında da konuşan Derici, herkesin başkalarının şarkısını beğenmek zorunda olmadığını ve desteklemenin önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak, ünlülerin sahte hesaplarla kendilerini savunduklarına dikkat çekerek, kötü haberlerle ilgili kendini savunmak için sahte hesapları kullandığını itiraf etti. İrem Derici bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı olduğunu söyledi ve ekledi: “Fake hesapların daha gerçekci görünmesi için hakkımda kötü haber yaptığınızda gidip kendimiz savunuyorum, diğer fake hesabımdan da. ‘Bu leş kadının nesini savunuyorsun!’ diyorum gerçekçi olması için” dedi.