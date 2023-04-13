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İrem Derici: Aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor!

Yaklaşık olarak dört aydır eski 'Survivor' yarışmacısı ve milli sporcu Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle birlikte ‘Özür Dilerim’ filminin özel gösterimine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, ilişkisi hakkında konuştu.

İrem Derici: Aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2023 11:53

İrem Derici-Atakan Işıktutan çifti, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan ‘Özür Dilerim’ filminin geçtiğimiz akşam gerçekleşen özel gösterimine katıldı. 

 

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Derici, “Koştur koştur geldik. Ben pek galalara katılmam, konu İbo ve Oğuzhan olunca geldim. Çeşme’ye doğum günümü kutlamaya gittik. Güzel geçti. Çeşme’yi boş görmezdik kolay kolay, bu yüzden o zaman gittik” diye konuştu.

"KÖTÜYE TAKILIRSAM EVİN YOLUNU BULAMAM"

Sevgilisi Atakan Işıktutan’ın kendisine sert bir şekilde spor yaptığını söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bir aydır tayttan başka bir şey giyinmiyorum, sağ olsun deli gibi spor yaptırıyor bana. İlişkimiz gayet güzel gidiyor, kötüye takılırsam evin yolunu bulamam çünkü. Bu yüzden aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor."

 

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