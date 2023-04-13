İrem Derici: Aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor!

İrem Derici-Atakan Işıktutan çifti, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan ‘Özür Dilerim’ filminin geçtiğimiz akşam gerçekleşen özel gösterimine katıldı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Derici, “Koştur koştur geldik. Ben pek galalara katılmam, konu İbo ve Oğuzhan olunca geldim. Çeşme’ye doğum günümü kutlamaya gittik. Güzel geçti. Çeşme’yi boş görmezdik kolay kolay, bu yüzden o zaman gittik” diye konuştu.

"KÖTÜYE TAKILIRSAM EVİN YOLUNU BULAMAM"

Sevgilisi Atakan Işıktutan’ın kendisine sert bir şekilde spor yaptığını söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: