İrem Derici 40 Dikişle Sahneye Çıktı

Ünlü popçu İrem Derici, geçirdiği talihsiz kaza sonrası aldığı 40 dikişle Kıbrıs Girne’deki bir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi hayranlarıyla sohbet eden Derici, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

“Allah korudu, kemiğe kadar açıldı”

Derici, evinde yaşadığı kazayı şu sözlerle paylaştı:

“Çok korkunçtu. Hâlen dikişler duruyor kafamda. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. Şu an gayet iyiyim.”

Daha önce de düşme tehlikesi yaşamıştı

İrem Derici, geçtiğimiz ocak ayında da konser için gittiği Adana’da düşerek kafasını yere vurmuştu. O dönemde uyurgezerlik yüzünden kaza geçirdiğini söyleyen şarkıcı, bu kez sahneye daha güçlü çıktığını belirtti.

Hayranlarını yalnız bırakmadı

Yaşadığı ciddi kazaya rağmen sahneye çıkan Derici, performansıyla büyük alkış aldı. Şarkıcı, hem güçlü duruşuyla hem de esprili tavırlarıyla geceye damgasını vurdu.