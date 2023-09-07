İrem Derici '25 yaşından sonra aşık olamıyor muyuz?' sorusuna yanıt verdi!

İlişkisi Atakan Işıktutan ile gayet mutlu bir şekilde devam eden İrem Derici, son olarak sosyal hesabından yaptığı bir paylaşımla konuşulur hale geldi.

Sosyal medyada 864 bin takipçisi bulunan Derici, "Doğru mu, 25 yaşından sonra aşık olamıyor muyuz?" sorusuna "Yalan!" diyerek cevap verdi ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

İrem Derici'nin bu cevabını görenler, "Sen istisnasın, bize umut veriyorsun", "Aşkı nasıl bulacağımızı anlatsan ne güzel olurdu" ve "Bu cevap içimi rahatlattı" gibi mesajlarla tepki gösterdi.