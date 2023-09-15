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Iraz sözünü tuttu: Vurula Vurula çıktı

“Beni Kandıramazsın” cover’ıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Iraz dinleyicilerine verdiği sözü tuttu, 90’ların hit şarkılarından “Vurula Vurula”yı seslendirdi. Soykan Production’dan çıkan şarkıya yapay zekâ ile animasyon klip çekildi.

Iraz sözünü tuttu: Vurula Vurula çıktı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 15-09-2023 15:03

“Beni Kandıramazsın” şarkısıyla müzik dünyasına “merhaba” diyen, yakaladığı iddialı çıkışı “Yaşıyorum Ben” ile sürdüren Iraz, üçüncü teklisi “Vurula Vurula”yı dinleyicileriyle buluşturdu. 90’lı yıllarda Yonca Evcimik’in seslendirdiği, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkı, Soykan Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.  

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Iraz geçtiğimiz aylarda felçli kalma riskinin olduğu ağır bir ameliyat geçirmiş, sevenlerine “Eğer ameliyattan sağ salim çıkar ve sağlığıma kavuşursam ‘Vurula Vurula’yı yayınlayacağım. Bana ve hepimize iyi gelecek” demişti. Sağlığına kavuşan Iraz sözünü tuttu, ekibiyle birlikte hızlı bir şekilde projesini hazırladı. 

KLİP YAPAY ZEKÂ İLE ÇEKİLDİ

Iraz’ın farklı bir yorum getirdiği “Vurula Vurula” için iddialı bir de video klip hazırlandı. Soykan Film tarafından yapay zekâ desteğiyle hazırlanan animasyon klip, müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayınlandı.

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