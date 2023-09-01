iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı

iPhone 15 tanıtımına sayılı günler kaldı. iPhone 15 ve İOS 17 sürüm tanıtımı 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleşecek. iPhone tutkunları merakla 12 Eylül'ü beklerken, sızan görüntülerde Samsung ile belli başlı özelliklerinin aynı olduğu iddia ediliyor. iPhone 15 Pro Max tanıtımı için beklenen an geldi çattı. Apple, beklenen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle alakalı detayları yavaş yavaş piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki iPhone 15 ne kadar olacak? Öte yandan Pro Max serisinin yeni adının da 'iPhone 15 Ultra' olabileceği konuşuluyor.

Eylül ayının ikinci haftası İPhone severler için heyecan dolu geçeceğe benziyor. Hem fiyatı hem özellikleri, hem de görünümü ile iPhone 15 serisi detayları ortaya çıkacak. Peki iPhone 15 kaç para olacak?

Pro Max serisi hakkında iddia

iPhone 15 Pro Max serisinin adının değiştirileceği Macworld'de iddia çerçevesinde açıklandı. Bu kapsamda İPhone 15 Pro Max serisinin rafa kaldırılacağı ve yerine İPhone 15 Ultra'nın gelebileceği konuşuluyor. İPhone 11 işe başlayan Pro Max tutkunluğu biteceğe benziyor. İPhone 11 ile birlikte iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max gibi 3 serisi ile karşımıza çıkan marka, 2012 senesinde mini modelini de ekleyerek 4 modelde sunulmuştu. İPhone 14 serisinde de mini kaldırılıp yerine Ultra modeli çıkmıştı.

Yabancı kaynaklardan konu ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde; "Birden fazla kaynak bana Apple'ın Plus boyutlu Pro telefonunun, "iPhone 15 Ultra" takma adını kullanacağını söyledi. Bu, geçmişte dile getirilen eski bir söylentiydi. O zamanlardan beri çoğu kişi, cihazı "15 Pro Max" olarak lanse etti."

İPhone 15 fiyatları nasıl olacak?

İPhone 15 serisinin tanıtımı merakla beklenirken, fiyatlarının ne kadar olacağı da merak ediliyor. İPHONE 15'in 800 dolar civarında alııcsına ulaşacağı açıklanırken, İPHone 15 Pro Max'in ülkemiz piyasasında fiyatının 75.000 TL civarında olabileceği ön görülüyor.