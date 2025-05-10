İpek Filiz Yazıcı “Blackpill” ile Geri Dönüyor!

İpek Filiz Yazıcı “Blackpill” dizisiyle ekranlara dönüyor! Gain’de yayınlanacak gerilim dizisi 8 günde 70 bölümle geliyor.

İpek Filiz Yazıcı “Blackpill” ile Geri Dönüyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-05-2025 17:39

Genç ve başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı, uzun bir aradan sonra setlere Bibu Yapım imzalı gerilim türündeki “Blackpill” dizisiyle dönüyor. Gain’de yayınlanacak olan bu dikkat çekici projede Yazıcı, sosyal medyanın karanlık yüzünü temsil eden fenomen kız Alya karakterine hayat veriyor.

Dikey dizi formatında dev adım

Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre, son dönemin yükselen trendi olan dikey dizi formatıyla çekilecek olan Blackpill, hem konusu hem de çekim tekniğiyle fark yaratacak. Dizide sosyal medya şöhreti, kadın düşmanlığı ve dijital şiddet gibi çarpıcı konular işleniyor.

8 günde 70 bölüm!

Senaristliğini ve yönetmenliğini Erim Şişman’ın üstlendiği dizide, incel terörüyle mücadele eden üç kadının hayatta kalma savaşı anlatılıyor. Proje, sıradışı temposuyla da dikkat çekiyor: Sadece 8 günde 70 bölüm çekilecek. Bu da dijital dizi dünyasında benzersiz bir yapım takvimi anlamına geliyor.

İpek Filiz Yazıcı, güçlü oyunculuğu ve dikkat çekici karakteriyle, hem hayranlarını hem de sektör profesyonellerini heyecanlandırmayı başardı. Gain platformunda yayınlanacak Blackpill, genç izleyici kitlesi tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

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