İpek Erdem'in Yanındaki Gizemli Kişi Kim?

İpek Erdem, Nİşantaşı'nda arkadaşıyla kahve içerken objektiflere takıldı. Çantasındaki çiçekler dikkat çekti! Peki, o çiçeklerin sahibi kim?

İpek Erdem'in Yanındaki Gizemli Kişi Kim?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2025 10:15

İpek Erdem Nİşantaşı'nda Görüntülendi

Ünlü oyuncu İpek Erdem, Nİşantaşı'nda arkadaşlarıyla kahve içerken objektiflere takıldı. Bodrum'dan arkadaşı Volkan Yüksel ile birlikte vakit geçiren Erdem, basın mensuplarını fark edince mekândan kalkarak gazetecilerin yanına gitti.

"Enerjim Çok Düşük, Konuşmak İstemiyorum"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İpek Erdem, gün içinde fazla enerjik olmadığını belirtti. "Şu anda enerjim çok düşük, bu nedenle konuşmak istemiyorum. Umarım daha sonra enerjim yerine geldiğinde keyifli bir sohbet ederiz." diyerek basın mensuplarından anlayış göstermelerini rica etti.

"Yanımdaki Arkadaşım, Sevgili Değil"

Muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendinin adını öğrenebilir miyiz?" sorusuna ise gülümseyerek cevap veren İpek Erdem, "Yanımdaki arkadaşım, sevgili falan değil yani. Uzun yıllardır arkadaşız." diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Çantasındaki Çiçekler Merak Uyandırdı

Gün içinde bir süre daha kafede oturan İpek Erdem, daha sonra Cihangir'deki bir kafeye geçerek akşam saatlerine kadar vakit geçirdi. Oyuncunun sırt çantasındaki çiçekler ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin "Çiçekleri kimden aldınız?" sorusuna cevap vermeyen Erdem'in gizemli hali, hayranları tarafından merak konusu oldu.

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